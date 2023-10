Vinderpar: Har ikke helt forstået det

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Til gengæld blev der helt atypisk kåret et vinderpar, og her løb Kasper Fisker og Karina Frimodt med sejren. Præmien var en attraktiv fredning, som betyder, at parret er fredet i næste uge og altså er sikret to uger mere på dansegulvet.- Det er så dejligt og helt vildt. Jeg er lykkelig inden i, jeg ved ikke helt om, jeg har forstået det endnu, lyder det fra en meget begejstret Karina Frimodt.- Jeg synes, det er så godt, Karina. I er virkelig et dejligt par, og du er bare en pissegod koreograf.

- Den her uge er gået alt for stærkt, og jeg er næsten ked af det, kan jeg mærke. Karina og jeg var meget tætte i min sæson, og jeg vidste godt, at jeg kunne med hende. Det lidt af en drøm at få lov til at være sammen med Karina, siger han.- Men jeg kendte jo overhovedet ikke Kasper, men der gik altså seriøst ikke mere end en time, så havde vi det ret sjovt og hyggeligt. headtopics.com

