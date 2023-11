Vildt syn på isen: Far og tre sønner i samme kamp

»Jo, selvfølgelig er jeg stolt. Vi har alle sammen fulgt hinanden, og det er dejligt, at børnene har samme interesse som én selv. Jeg glæder mig til at følge dem de kommende år,« siger han. »Jeg har altid været inspireret af min far og vidste tidligt, at jeg også ville være dommer. Jeg har selv spillet, hvor min far var dommer, og i en U16-kamp dømte vi sammen,« siger Mads.

»Jeg har altid set op til min far og beundret den erfaring og viden, han har. Mit mål? Jeg satser på at komme op i Ligaen,« lyder det målbevidst.Kvartetten, der skal dømme Bo Andersens afskedskamp. Stående Bo Andersen (tv) og den ældste søn, Frederik. På overliggeren de to yngste sønner, Mads og Mathias.Lige nu dømmer den ældste af sønnerne, Frederik, ingen steder.

Selv om Bo Andersen for længst har sagt stop (bortset fra afskedskampen), gjorde han comeback, da en hoveddommer i sidste sæson i en kamp i Rødovre Centrum Arena mellem Rødovre Mighty Bulls og Herlev Eagles i sidste øjeblik var blevet syg.

