Vildt prisfald på kæmpe el-bil

Det er ikke sikkert, at du har hørt om bilmærket Hongqi. Men det er meget muligt, at du vil se en del flere biler af dét mærke den kommende tid.

Den kinesiske producent vil nemlig være et af de førende mærker inden for elektriske luksusbiler i Europa, og det medfører nu en vanvittig prisnedsættelse. Eksempelvis kan modellen E-HS9 Comfort købes til en frapris på 450.000 kroner. Det er en prisnedsættelse på næsten 350.000 kroner. For de penge får du en elektrisk SUV med firehjulstræk og plads til syv personer. Det er noget af en flyder med sine 5,2 meter og masser af komfort. Du kan selvfølgelig også vælge større udstyrsmodeller, hvor den mest luksuriøse hedder Exclusive+ og koster 800.000 kroner.

Det er populært, når priserne på nye el-biler sættes markant ned - altså med mindre man allerede har købt én til den høje pris. Det er Hongqi opmærksom på og tilbyder kompensation til de - få - danskere, der har købt en ny E-HS9: headtopics.com

- Vi vil ikke lade disse kunder i stikken, og derfor vil alle privatkunder, der har købt en E-HS9 fra ny, blive kompenseret 100 procent ud fra den pris, de har betalt. Det er vigtigt for os at sende et klart signal om, at man som kunde kan have tillid til Hongqi, siger Alexander Bachmann, produktchef hos Hongqi Danmark.abonVi har opdateret vore vilkår og betingelser for din profil på Nordjyske.dk.

Du skal acceptere betingelserne for fortsat at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester.Hvis du ikke accepterer betingelserne kan du ikke anvende din profil på Nordjyske.dk og mister derved muligheden for at bruge din NORDJYSKE profil, til kommentarer, adgang til NORDJYSKE Plus, NORDJYSKE Stiftstidende E-avis og andre digitale tjenester. headtopics.com

Læs mere:

nordjyskedk »

Gustav Salinas har fået snaget i sine private journaler: 'Det er vildt ubehageligt'Gustav Salinas har fået snaget i sine private journaler: 'Det er vildt ubehageligt' Læs mere ⮕

Melvin Kakooza jubler over vildt vægttab: Har tabt 28 kiloMelvin Kakooza jubler over vildt vægttab: Har tabt 28 kilo Læs mere ⮕

Kommunerne bruger 1,4 milliarder: Helt vildtLæs mere her Læs mere ⮕

Udvikling i vildt drama: Stjernefar anmeldt for vold af familiemedlemLæs mere her Læs mere ⮕

Vildt: Ikke set i 180 årLæs mere her Læs mere ⮕

Ny konstitueret direktør for Radio4Søren Bygbjerg, radiodirektør i JFM og bestyrelsesmedlem i Radio4, er blevet udnævnt til konstitueret direktør på radiostationen, efter Tina Kragelund forlader samme post, skriver Mediawatch. Den nye konstituerede direktør vil ikke på nuværende tidspunkt ændre på den nuværende kurs. Læs mere ⮕