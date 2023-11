Vil stopfodre danskerne: Regerings-bonanza på vej

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Mandag og tirsdag planlægger regeringen at stopfodre danskerne med politiske udspil på den store klinge.Konkret vil regeringen på mandag præsentere sin længe ventede plan for skattelettelser.

Det skyldes, at skattelettelserne især vil kunne mærkes af landets bedstbemidlede. Derfor vil regeringens største parti hjertens gerne have skattesnakken til at vare ved så kort tid som muligt. 2030-planen har været længe ventet, fordi det er den efterhånden ret upopulære regerings mulighed for at vise handlekraft. Hvad vil de tre partier egentlig bruge magten til?

Ekstra Bladet har spurgt, om Finansministeriet vil kommentere, at der præsenteres en 2030-plan blot dagen efter skatteudspillet. Men det ønsker ministeriet ikke at bekræfte eller kommentere.Hvis du får deja-vu over udsigten til endnu en 2030-plan, så er der ikke tale om en hjerneprut på din indre lystavle.Planen fik det mundrette navn 'DK2030 - et grønnere, sikrere og stærkere Danmark 2030'.

I Socialdemokratiet er fortællingen frem mod offentliggørelsen af den nye SVM-2030-plan, at nu kommer der penge til velfærd.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DRNYHEDER: Dørmænd i Jomfru Ane Gade vil underrette kommunen, når mindreårige vil ind | NyhederDørmænd i Jomfru Ane Gade i Aalborg vil fremover lave underretninger til kommunen, når mindreårige gentagende gange forsøger at komme ind på beværtninger i festgaden.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

BTDK: Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Derfor går han ind i Brøndby: Vil vide hvad GFH vilLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

BTDK: DF-profil vil smide kendt dansk sanger ud af Danmark efter Hamas-kommentarDF-profil vil smide kendt dansk sanger ud af Danmark efter Hamas-kommentar

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BTDK: Børshus ser stort potentiale i dansk bankaktie - tror de vil forkæle aktionærerneLæs mere her.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕