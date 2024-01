Viktor Axelsen melder afbud til India Open

Viktor Axelsen har ligget syg siden lørdagens semifinale i Malaysia og kan ikke stille til start i India Open. Axelsen var i sidste uge med i Malaysia Open, hvor han tabte i semifinalen til kineseren Shi Yuqi, der søndag tabte finalen til Anders Antonsen. Efter min kamp i lørdags har jeg ligget syg i sengen, og efter at have talt med lægeholdet her i Malaysia, er jeg blevet rådet til at blive kontrolleret yderligere.

Det betyder, at jeg desværre ikke kan rejse og være til stede til India Open, hvilket er ret skuffende, da jeg altid har elsket at spille foran de indiske badmintonfans, skriver Axelsen





