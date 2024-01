Vikingeskibshallen skal rives ned

Kulturminister Mette Bock har som endelig afgørelse affredet Vikingeskibshallen, så den kan rives ned. Begrundelsen er, at de bærende fredningsværdier ikke kan opretholdes. En to år lang kontrovers om Vikingeskibsmuseet er netop afsluttet. Kulturminister Mette Bock har netop valgt at affrede Vikingeskibshallen, og den beslutning kan ikke ankes. Det betyder, at bygningen, der de seneste år har været hårdt truet af vind og vejr, nu kan rives ned.

Det har været museets ønske, siden de for næsten to år siden søgte om en affredning.I museet er nemlig udstillet fem vikingeskibe, som blandt andet under stormen Bodil var i stor fare for at blive ødelagt, fordi de var dårligt beskyttet af den ustabile bygning.»Det løser bestemt ikke alle problemer med et trylleslag, men affredningen giver os et nyt og afklaret grundlag for at skabe en løsning, der sikrer skibene og museets fremtidige udviklingsmulighede





