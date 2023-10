Vickie Jo vandt 'Vild med dans' to gange: Derfor vil hun ikke være med i dag

Den østjyske danser var en af de helt store profiler i de første sæsoner af 'Vild med dans', hvor hun blandt andet vandt programmet to gange med skuespiller David Owe og racerkører Casper Elgaard.

I 2009 fik hun imidlertid en knæskade, og derfor har hun ikke været med i TV2's danseprogram, siden hun fik en syvendeplads med fodboldspiller Allan Nielsen i 2010. »Jeg mindes 'Vild med dans', som en af mine bedste perioder i mit liv, og et af de bedste job jeg nogensinde har haft,« fortæller Vickie Jo, da hun fredag aften er blandt gæsterne til 'Vild med dans'-jubilæumsprogram.

»Det er så intenst, og der ligger et enormt pres på os professionelle dansere, i at vi skal sørge for ikke at få de kendte til at ligne en fiasko – samtidig med at familien Danmark følger med. Det, syntes jeg, var en enorm fed opgave,« fortæller hun videre. headtopics.com

Hun erkender, at hun sagde farvel til programmet tidligere, end hun egentlig havde lyst til, men kroppen havde til sidst svært ved at følge med. »Det er et hårdt fysisk arbejde, og der blev jeg nødt til at tage et valg. Jeg har altid gerne ville stoppe, mens legen var god. Sådan er jeg lidt som menneske,« forklarer hun om sin afsked til 'Vild med dans'.Har det været på tale med et comeback i løbet af årene?

»Nej. Jeg mener, de har ringet et par gange og spurgt, om jeg stadig havde den holdning, at jeg var færdig. Jeg tror godt, de kunne mærke at jeg var afklaret. For mig var det meget tydeligt, at jeg havde sagt tusind tak for en mega fed tid, nu skal jeg noget andet.«»Så vil jeg sige tusind tak for tilbuddet, men jeg er ikke interesseret i at komme tilbage til 'Vild med dans'. Jeg tror også, man skal passe på. headtopics.com

