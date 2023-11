Viborg ønsker flere mål: Der var afslutninger nok til sejr

Viborg-træner Jakob Friis' mandskab har kun scoret 12 mål, hvilket er medvirkende til, at holdet blot er fire point fra nedrykningsstregen i landets bedste fodboldrække.- Vi ved godt, hvor vi ligger, og vi har respekt for, hvor vi ligger. Stillingen er ikke noget, vi stresser over. Men det er klart, at vi mangler at prikke den ind, siger Jacob Friis.

Søndag blev det kun til et enkelt point i Nørreskoven mod oprykkerne fra Vejle, hvor Viborg ellers skabte chancer nok til at score mere end den ene gang, som holdet formåede. - Vi er glade for præstationen, men det er en kamp, som vi skulle have vundet, så vi er skuffede over kun at tage herfra med et point. Men vi kan tage med, at vi skabte en masse. Vi mangler bare det sidste foran mål, forklarer Viborg-målscoreren.

- Vi gør det, som alle andre hold gør, vi afslutter en masse og forsøger at skabe nogle relationer. Vi kommer til meget, så jeg er sikker på, at det nok skal komme, for jeg synes, at vi gør det godt, siger Ementa. headtopics.com

- Der bliver arbejdet rigtig hårdt på at få prikket hul på bylden og med lidt mere held i de afgørende situationer, så scorer vi også flere mod Vejle. Men vi har trods alt afslutningerne indenfor rammen.

