Vibeke i chok: - Det er en farce

Det manglede også bare, tænkte hun, idet huset havde været til salg i knap 1100 dage til en udbudspris på 925.000 kroner, hvorfor en vurdering på knap 1,6 millioner lå meget fjernt fra virkeligheden. Samtidig skal vurderingen bruges til at vurdere, hvorvidt boligejerne har betalt for meget eller for lidt i i skat i perioden 2011-2020.

Vurderingsstyrelsen fastholder vurderingen på 1.385.000 kroner til trods for, at 2022-vurderingen er en halv million kroner lavere.'Ud for de referenceejendomme, der er beliggende ud til samme hovedgade, vurderer vi, at ejendomsværdien er retvisende og rammer vurderingsnormen. Flere af referenceejendommene fremstår lidt bedre vedligeholdt end vurderingsejendommen, men det vurderes der at være taget højde for, da vurderingsejendommens m²-pris på 6.912 kr.

- Jeg bliver fandeme sur. Jeg flyttede til byen i 1996. Jeg kender den by, og der er ikke et eneste menneske derfra (Vurderingsstyrelsen, red.), der har sat et ben i den by. Jeg er ligeglad med, om de siger, at de andre huse er i lidt bedre stand. Det ved de ikke en skid om. De kan bare komme, så skal jeg tage dem med ud at kigge på de huse, siger hun til Ekstra Bladet.

