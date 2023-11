Vestjysk forfatter beskyldes for at stjæle idé: - Det er fuldstændig gakket

Egesborg mener, at flere dele af plottet i Christina Lunds bog er forbavsende sammenfaldende med plottet i hans egen tegneserie"Træpigen", som blev udgivet i oktober i år, ligesom der også er sammenfald mellem karakterer, skriverHos Jan Egesborg hedder pigen Sarah, mens hun hos den vestjyske forfatter hedder Clara.

- At vi begge to får ideen til en Bangkok-noir-serie, det kunne man sagtens forestille sig. Men at det, jeg lige har ridset op, er så ens, det, tror jeg ikke på, er tilfældigt. Det overgår i hvert fald min fantasi, siger Jan Egesborg til

At plottet til Christina Lunds roman skulle være inspireret af Jan Egesborgs tegneserie kalder romanforfatteren selv for"absurd": - Det er fuldstændig gakket det her. Jeg får min ide til hovedkarakteren Cathrine Birklund for mange år siden og skriver de første linjer til bogen i 2018. Jeg har min inspiration og idé til plottet fra de år, jeg har boet og arbejdet i Bangkok og fra min fascination af byen, understreger forfatteren, som har en kandidat i Sydøstasien-studier og tidligere har arbejdet som korrespondent i Thailand.

Det ville hun helst bruge sin tid på i stedet for at svare på"vanvittige" påstande fra en forfatter, hun aldrig har mødt, siger hun. - Jeg ville ønske, jeg ikke skulle bruge min tid på det. Jeg spurgte mig selv, om jeg virkelig skulle svare på noget så absurd. Men jeg blev så vred, fortæller hun.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BTDK: Så meget har kriminelle stjålet gennem investeringssvindel i første halvårHvis det lyder for godt til at være sandt, så er det det som regel også.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

TV2NORD: 00'ernes største stjerner og Jacob Risgaard som DJ: - Det bliver det største nogensindeKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Formodet gerningsmands cykel er ikke enestående alligevel: - Det gør det sværere at finde hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TV2NORD: Formodet voldtægtsmands cykel er ikke enestående alligevel: - Det gør det sværere at finde hamKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

BTDK: Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'Dét vil Holger Rune ikke gå i detaljer med: 'Vi vil holde det hemmeligt'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕