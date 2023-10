Vestis Formel 1-debut handler om mere end en hurtig omgang

Frederik Vesti ser frem til sin debut i en Formel 1-træning, når den danske racerkører overtager en af bilerne for Mercedes fredag i Mexico. (Arkivfoto).En time i Mercedes-bilen til den første træning i Mexicos Formel 1-grandprix.

For Vesti drejer det sig ikke kun om at vise, at han kan køre hurtigt. Det forklarer den normale Formel 2-kører i en pressemeddelelse. - Mentalt forbereder jeg min hjerne på, at det handler om meget mere end en hurtig omgangstid, men at komme igennem på den bedst mulige måde, siger Vesti.

- Jeg har tænkt mig at vise mit værd for teamet. Mit mål er at gøre bilen maksimalt klar til George, når han overtager rattet, så han og teamet er endnu bedre stillet til et topresultat, siger Vesti. - Det er aldrig surt for mig med de her forberedelser. Jeg elsker simpelthen hvert et minut, siger Vesti.Nye oplysninger om formodet voldtægtsmand headtopics.com

Oliver Bjorkstrand scorer mod Frederik Andersen i NHLOliver Bjorkstrand spillede en solid første periode med mål og assist i en NHL-kamp mod Frederik Andersen. Læs mere ⮕

Inden længe bryder kronprins Frederik og Mary stor tradition: Nu taler Kongehuset udNu taler Kongehuset ud i kølvandet på, at kronprinsen og Mary inden længe bryder stor tradition. Læs mere ⮕

Hjernerystelser har været ødelæggende for VM-banerytterKarrieren på landevej har stået stille for Frederik Rodenberg, der stadig har symptomer fra en hjernerystelse. Læs mere ⮕

'Når man lever i et konstant smertehelvede, bliver alt andet lige meget'Cykelrytteren Frederik Rodenberg Madsen har fået det seneste år spoleret af hjernerystelser, og han må fortsat ikke køre cykelløb. Læs mere ⮕

Trappen til himlenPårørendemanual. I løbet af sin mors sidste tid oplevede Frederik Stjernfelt velfærdsstatens omsorgsfulde hænder. Men også dens manglende evne til at kommunikere på tværs af de forskellige myndigheder. Læs mere ⮕

Fransk basketkomet taber imødeset debutkamp i NBAVictor Wembanyama og San Antonio Spurs tabte til Dallas Mavericks i franskmandens NBA-debut. Læs mere ⮕