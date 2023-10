Vestantarktis og Dommedags-gletscheren smelter

Så skete det igen. Ny forskning afslører, at klodens is smelter hurtigere end først antaget. Eller rettere, hurtigere end”Der er stadig tid, men vi skal handle nu; og der er brug for mere forskning

Siden enden på coronapanikken for halvandet år siden har ubæredygtig vækstøkonomi og afbrænding af fossile brændstoffer nået nye højder. I sidste måned, hvor Antarktis’ årlige isudbredelse er størst, var vinterisudbredelsen den mindste nogensinde. Lidt over en million kvadratkilometer is manglede, målt sammenlignet med den, indtil i år, mindste isudbredelse i september 1986.

Især i Vestantarktis’ ishyldeområde er afsmeltningen særlig kraftig blandt andet som følge af stigende havtemperaturer især i Amundsenhavet. Når det sker, hæves havniveauet med op til tre meter. Følger Thwaites omkringliggende ishylder med ud i Amundsenhavet, bliver havstigningen endnu større.Omkring årtusindskiftet var et af Bjørn Lomborgs (politolog, red.) overeksponerede effektive modargumenter mod bekymringen over den smeltende ismasse på Arktis, at det ikke var noget problem, fordi Nordpolens istab blev kompenseret af en tilvækst i is på Antarktis. headtopics.com

Lomborgs tankesæt har et betydeligt medansvar for års forsinkelse af industrikulturens klimatilpasning. En forsinkelse, der kan vise sig fatal. Lovelock er A-krafttilhænger. Men med de 20 år, det tager at opføre atomkraftværker, er denne omdiskuterede energiform næppe længere et brugbart redskab mod global opvarmning.

Verden befinder sig med andre ord mellem en klippe og et hårdt sted, som amerikanerne siger – ikke forbedret af, at det er de højreorienterede politikere, der i disse dramatiske år bedst får deres budskab ud. Donald Trump, Bolsonaro med flere.I vor egen lille andedam må man græmmes over regeringens primært fupgrønne politik styret af storkapital, spekulationsøkonomi og regnearksidioti. headtopics.com

Læs mere:

Arbejderen »

Kærligheden bristet: Jesper Groth single igenLæs mere her Læs mere ⮕

Stor overraskelse: Jesper Groth er single igenDe gik faktisk fra hinanden for et halvt år siden Læs mere ⮕

Jesper Jensen skal træffe dramatisk valg: 'Det er en gyser'Jesper Jensen skal træffe dramatisk valg: 'Det er en gyser' Læs mere ⮕

Erhvervsmand bygger kæmpevilla ved verdens endeEt medlem af familien bag Rockwool-koncernen har forelsket sig i nordjysk plet på kortet Læs mere ⮕

60 år med The Beatles: Sådan blev de verdens størsteDet er 60 år siden, at The Beatles smed deres debutsingle 'Love Me Do' på gaden. Ekstra Bladet giver dig her de bedste historier om Lennon, McCartney og Læs mere ⮕

NHL-danskere viser sig frem i verdens bedste ishockeyliga | Seneste sportMål, assist og redninger. De danske ishockeyspillere i verdens stærkeste liga, NHL, forstod at markere sig natten til fredag. Læs mere ⮕