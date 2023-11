Verdensstjerner smider flere millioner i dansk selskab

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Den britisk-amerikanske skuespiller og kendisdatter Lily Collins og hendes mand, instruktøren Charlie McDowell,

smed tidligere i år 14 millioner kroner for et 182 kvadratmeter stort hus i Kartoffelrækkerne i KøbenhavnKøbet skete gennem det danske selskab Case Study Copenhagen ApS, som parret oprettede i slutningen af 2022 og har til formål 'at drive virksomhed inden for medieproduktion, ejendomsinvestering samt boligudlejning og anden i forbindelse hermed stående virksomhed'.

Det fremgår af en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået hos Erhvervsstyrelsen, at de har smidt yderligere 14,2 millioner kroner i kassen hos selskabet.Annonce: Det er derfor uklart, om det er for at gøre klar til et nyt boligkøb, at de har spyttet flere millioner i Case Study Copenhagen.

Charlie McDowell og Lily Collins har stadig adresse i USA, selvom de er blevet husejere i Danmark. Foto: Jordan Strauss/Ritzau ScanpixIfølge virksomhedsregisteret har Lily Collins og Charlie McDowell stadig adresse i Hollywood og er altså ikke flyttet permanent til Danmark.

Normalt må udlændinge ikke bare købe fast ejendom i Danmark, men det kan alligevel lade sig gøre for parret, da de har oprettet det danske selskab og ejer boligen gennem det. Af tingbogen fremgår det, at de har købt hjemmet for at leje det ud:På adressen i Kartoffelrækkerne i København har en dansk kvinde registreret adresse. Hun afviste dog venligt at kommentere, da Ekstra Bladet ringede for at høre nærmere om det.

