Verdensstjerne afbryder koncert for at mindes Matthew Perry

- Jeg vil bare sige, hvor meget jeg elsker det, han (Matthew Perry, red) gjorde for os. Især det han gjorde for mig, lyder det fra den britiske sangerinde Adele.

Hun var netop i gang med et særligt Halloween-show på en scene i Las Vegas, og er derfor udklædt som Morticia Adams fra den uhyggelige serie 'Addams Family', da hun stoppede musikken.Roser åbenhed om misbrug headtopics.com

På trods af, at Adele selv pointerede, at hun aldrig har mødt den afdøde skuespiller, så har han tilsyneladende haft en stor betydning for sangerindens liv.- En af mine venner, da jeg var omkring 12 år, ville altid få os til at grine med hans Chandler-parodier og når en af os havde en dårlig dag, så ville han bare lade som om han var Chandler, fortsætter den britiske sangerinde oppe fra scenen.

- Han var så åben omkring det, hvilket jeg synes er så helt utroligt modigt, siger hun, mens publikum er stille.Adele sluttede sin hyldest af med at kalde Matthew Perry 'en af de bedste komikere' og udtrykker et håb om, at han nu 'forhåbentlig kan hvile i fred'.'Sikke et tab. Verden vil savne dig, Matthew Perry.'Som 24-årig blev Matthew Perry verdensberømt som 'Chandler Bing'. headtopics.com

