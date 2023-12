Verdens mest ansete videnskabelige akademi opfordrer til undersøgelse af geotekniske muligheder for at bremse den globale opvarmning

Mens vi fortsat skal forsøge at reducere udledningen af drivhusgasser, går udviklingen den stik forkerte vej. Derfor bør hele spektret af muligheder for at håndtere den presserende klimakrise undersøges - en af dem er ‘solar geoengineering’, der eksempelvis kan være at skyde små, reflekterende partikler ud i stratosfæren.

Sådan lyder meldingen fra et af verdens mest ansete videnskabelige akademier - det amerikanske National Academy of Sciences - der sammen med en række topforskere inden for vidt forskellige videnskabelige discipliner netop har udgivet en rapport, som omhandler flere geotekniske muligheder for at bremse den globale opvarmning.Her understreges det dog, at håndteringen af klimakrisen kræver en »portefølje af muligheder«, og at de centrale dele af bør være at reducere drivhusgasudledningen, fjerne og samle kulstof fra atmosfæren og søge tilpasning til de klimapåvirkninger, der allerede har fundet sted eller vil forekomme i fremtide





