Verdensøkonomiens centrum skifter til det globale syd

Vi er gået ind i en kvalitativt ny fase af verdenshistorien. Siden den store finanskrise i 2008 er der sket væsentlige globale ændringer. Dette kan ses som en ny fase af imperialismen og som ændringer i karakteren af otte modsætninger. Verdensøkonomiens centrum skifter i disse år, idet Rusland og det globale syd (inklusivt Kina) nu tegner sig for 65 procent af verdens BNP (målt i PPP). Her repræsentanter fra de nuværende fem BRIKS-lande

.Verdensøkonomiens centrum skifter i disse år, idet Rusland og det globale syd (inklusivt Kina) nu tegner sig for 65 procent af verdens BNP (målt i PPP). Her repræsentanter fra de nuværende fem BRIKS-lande.Blandt revolutionære i hele verden diskuteres de store forandringer, verden gennemgår. Det afføder diskussioner om imperialismen i dag og dens modsigelser. Vi bringer her et bud fra fire forfattere, der alle er hjemmehørende i det globale syd. Det siger noget om det perspektiv, som det globale syd har på verden.Denne modsætning er blevet intensiveret på grund af den fredelige fremvækst af en socialisme med kinesiske karakteristika. For første gang i 500 år bliver de atlantiske imperialistiske magter konfronteret med en stor, ikke-hvid økonomisk magt, der kan konkurrere med dem. Dette blev klart i 2013, da Kinas BNP i købekraftsparitet (PPP) overhalede USA’

