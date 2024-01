Verden har brug for en smule stabilitet med kvindelige rollemodeller, siger Nigel Dearinger (th.) om udsigten til, at Mary snart bliver dronning. (Foto: © Adam Reibel)Sådan lyder det fra Danielle Conlan, da DR møder hende i Hobart, hovedstaden på Tasmanien, som er kronprinsesse Marys fødeø. Her har det kommende danske tronskifte også ryddet forsiderne, og Tasmanien gør sig nu klar til at markere Marys indtræden som Danmarks dronning på søndag.

Flere lokale sætter en tyk streg under, at de ser kronprinsesse Mary, der indtil hun blev gift med kronprins Frederik i 2004, hed Mary Elizabeth Donaldson, som en "fantastisk ambassadør for Tasmanien". - Hun er så venlig, generøs og har en elegant og naturlig personlighed, som gør, at alle finder hende sympatisk med det samme, mener Danielle Conlan. Hun har læst samme studie som på University of Tasmania som kronprinsessen og været på udveksling i Danmark i kraft af legatet 'Crown Princess Mary Scholarship





