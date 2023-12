Ventetiden på hovedpineklinikken i Odense er blevet markant reduceret

Hvis du lider af migræne eller kronisk hovedpine, så skal du i mange tilfælde være forberedt på at væbne dig med et lager af panodil og en god portion tålmodighed. Flere steder i landet venter hovedpinepatienter i ét år eller mere på at komme til forundersøgelse på en hovedpineklinik. - Det er et kæmpe problem, og jeg forstår ikke, at de ansvarlige politikere ikke gør noget ved det. Det koster samfundet utrolig mange kroner i sygedagpenge, at folk går og venter.

Plus at det koster livskvalitet for de berørte, siger formand for patientforeningen for hovedpineramte Christian Hansen. Men på hovedpineklinikken på Odense Universitetshospital har de på kort tid formået at barbere en betydelig luns af ventetiden. Ved at give de ansatte ekstra meget i løn for at arbejde over har de på få måneder forkortet ventetiden med næsten to år. - Medarbejderne har simpelthen set flere patiente





