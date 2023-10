Venstres næste generation vil 'gøre op med systemstaten' med forslag om atomkraftværker og nyt SU-system

Sådan lyder det fra Morten Dahlin. Han er politisk ordfører for regeringspartiet Venstre og blandt de fem Venstre-medlemmer, der på tirsdag udkommer med en ny bog.

I bogen beskriver de over 200 sider, hvordan de ser på velfærdsstaten og kommer med bud på, hvordan den kan blive bedre. Som de selv skriver i undertitlen "Fem Venstre-folk gør op med systemstaten".Marie Bjerre (37), digitaliserings- og ligestillingsminister.Linea Søgaard-Lidell (36), folketingsmedlem og tidligere EU-parlamentariker.Christoffer Lilleholt (28), rådmand i Odense.Partiet sidder i regering.

- Der skal ikke være plads til atomkraftværker i den gamle forstand. Men der skal være plads til den nye form for atomkraft, der ikke har nogen risiko for at springe i luften i en stor paddehatsky. Et andet område, hvor de fem politikere er uenige med partiets linje, er, at de vil omlægge SU'en på kandidatuddannelser til et lån. Venstre selv har foreslået at fjerne det sjette år med SU. headtopics.com

Et helt afsnit af bogen beskriver, hvordan Uber angiveligt kan "bryde den sociale arv". Her kritiserer de også taxalovgivningen fra 2017, som blev lavet under VLAK-regeringen. - Jeg synes, det er vigtigt, at man som parti husker, at man skal være mere end bare det næste stykke lovgivning eller det næste forlig, der skal forhandles. Man bliver også nødt til at skue ud i horisonten og prøve at tackle nogle af de problemstillinger, som udfordrer vores samfund.- Nej, det er der ikke. Men der er ingen tvivl om, at vi repræsenterer en ny generation i Venstre, der har vores idéer om eksempelvis SU.

Læs mere:

DRNyheder »

Venstre står over for en række udfordringer, siger mangeårig Venstre-rådgiverSpillerummet, hvor Venstre kan være, er simpelthen blevet mindre, lyder det. Læs mere ⮕

Venstres gruppeformand skifter holdning til statsministerpostVenstres formand er altid statsministerkandidat, sagde gruppeformand onsdag, men torsdag lyder andre toner. Læs mere ⮕

Venstres gruppeformand skifter holdning til statsministerpostVenstres formand er altid statsministerkandidat, sagde gruppeformand onsdag, men torsdag lyder andre toner. Læs mere ⮕

Venstres nye formandskandidat er bundskraber i kampen om vælgerneTroels Lund Poulsens dårlige personlige stemmetal vækker bekymring i Venstres top, mener analytiker. Læs mere ⮕

Venstres formandskandidater får deadline til at melde sig på banenDen 8. november skal nye formandskandidater til Venstre have meldt deres kandidatur. Læs mere ⮕

Live: Troels Lund Poulsen stiller op som Venstres formandLive: Troels Lund Poulsen stiller op som Venstres formand Læs mere ⮕