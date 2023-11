Venner-skabere hylder afdød Matthew Perry

- Det eneste, vi kan sige, er, at vi føler os velsignede af at have haft ham i vores liv, lyder det fra Marta Kauffman, David Crane og Kevin Bright.I en udtalelse til People Magazine mindes hans efterladte også skuespilleren.

- Matthew bragte så meget glæde til verden, både som en skuespiller og som en ven. Vi er knuste over det tragiske tab af vores elskede søn og bror, lyder det.Tv-netværket NBC, som sendte 'Venner' fra 1994 til 2004, har udtalt, at man er 'ekstremt kede af Matthew Perrys for tidlige bortgang'.- Han bragte så meget glæde til hundrede millioner af mennesker i hele verden med sin perfekte komiske timing og skæve humor, lyder det fra NBC.

- En forbipasserende fik mandens hoved oven vande og bragte ham til kanten, hvorefter at brandmændene fjernede ham fra vandet, da de ankom, lyder det.Det er blot et år siden, at Perry udgav sine erindringer, 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing', hvor han fortalte om en årtier lang kamp med en afhængighed af receptpligtig medicin og alkohol.Som 24-årig blev Matthew Perry verdensberømt som 'Chandler Bing'. headtopics.com

