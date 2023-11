'Venner'-skaber paf efter chok-død: 'Han var jo sprælsk og glad'

- I betragtning af den rejse, han har været på, og at vi alle kendte til den, så ville der altid være en del af os, som var forberedte på noget som dette, lyder det fra Crane, som også er i dyb sorg. Ved den lejlighed fremstod Matthew Perry ikke helt så skarp og veltalende som før i tiden - blandt andet på bagkant af en sprængt tyktarm, koma og efterfølgende indlæggelse i mange måneder få år tidligere.

Talsmand for Los Angeles Fire Departement Brian Humphrey udtalte i den forbindelse til flere amerikanske medier, at ordensmagten og brandvæsenet reagerede på et alarmopkald fra Perrys adresse omhandlende en død mand i 50'erne i en 'vandulykke'.

De første meldinger lød qua findestedet på drukning, men dødsårsagen er endnu ikke officielt bekræftet i skrivende stund.

