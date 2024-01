VELUX har store ambitioner om at reducere CO₂-aftrykket

I 2030 vil VELUX have reduceret CO₂-aftrykket fra sin værdikæde til halvdelen af, hvad det var i 2020. For at kunne indfri de høje ambitioner investeres der massivt i nye materialer, komponenter og produkter. Der er en verden til forskel fra at igangsætte små, grønne forsøgsprojekter og til at give hele sin produktportefølje et lavere CO-aftryk. Til gengæld er det netop der, man som produktionsvirksomhed for alvor kan gøre en forskel.

Hvis bæredygtighed virkelig skal batte, er det inde i maskinrummet på de store fremstillingsvirksomheder, slaget skal slås, mener Anne Kathrine Kjærsgaard Laursen og Christian Wagner fra VELU





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.