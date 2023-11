Velfærden forsvinder, hvis vi ikke går sammen i protest

Vi bliver nødt til at gøre oprør mod en udvikling, der er ved at gå helt skævt, hvis vi ikke skal lade hinanden og særligt de svageste i stikken Og vi skal gøre det sammen. Alternativet er, at velfærdssamfundet forsvinder. Uden vi egentlig har besluttet det.Velfærd må ikke blive noget, vi taler om i datid. Men lige nu smuldrer velfærden med uhørt stor fart.

Og så er der sundhedsvæsenet. Aldrig har jeg været vidne til så massive besparelser med så store konsekvenser for patienter, borgere og medarbejdere. Lige nu skal hver enkelt afdeling på de nordjyske sygehuse finde mindst 4 procent i besparelser. Og rundt omkring begynder man at nedlægge stillinger og fyre personale – selv om der i virkeligheden mangler ansatte.

Men er det ikke bare tomme ord? Lange ventelister, for lidt tid til pleje og omsorg fordi der bandt andet er for få sygeplejersker. Et sundhedsvæsen, der er så presset, at flere og flere søger væk, fordi de ikke kan blive ved med at gå på arbejde med ondt i maven over det store ansvar, det er at stå med andres liv i hænderne, når der ikke er tilstrækkeligt kolleger at dele ansvaret med. headtopics.com

Heldigvis for den her familie har de ressourcer til at køre til Odense, hvor der er plads om fire uger. Jeg har ikke noget imod privathospitaler, privatskoler osv. Men hvis flere og flere føler sig nødsaget til at vælge private løsninger, så udhules det offentlige og dermed den lige adgang for alle. Det har jeg noget imod.

Som fagforening har vi arrangereret protester, når f.eks. Regionsrådet i Nordjylland diskuterer endnu en spareplan eller et helt utilstrækkeligt budget.

Danmarks billigste opladningshybrid er en fiks sag til 242.000 kr.

