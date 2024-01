Vejrskiftet giver særlige udfordringer for boligejerne

Regn og sne har i de seneste dage skabt store problemer i hele landet. Men selvom de grå skyer har bevæget sig østover, og solen er begyndt at titte frem fra vinterhimlen, så betyder det ikke, at trængslerne er slut. For de drivvåde skyer er nemlig blæst bort af strid sibirisk vinterkulde, som har givet temperaturer på under minus 40 grader i Nordskandinavien. Den strømmer nu mod Danmark.

Derfor forventes temperaturerne i de kommende dage ikke at komme over frysepunktet, og om natten kan temperaturen i weekenden nå helt ned på mellem 10 og 15 graders frost.Kombinationen mellem en våd begyndelse på 2024 og den efterfølgende kulde fra Sibirien kan skabe en del ulemper, der er værd at være opmærksom på.Når vejret er, som det er i øjeblikket, er der mange opgaver for en husejer.





