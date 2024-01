Vejrmanipulation bliver mere almindelig i hele verden

Vejrmanipulation bliver mere og mere almindeligt i hele verden, men farerne ved privatisering og udnyttelse af vejret som våben er mange. New Delhis regering har tidligere forsøgt at finde løsninger til at mindske forureningen, herunder trafikrestriktioner og luftfiltreringstårne. Men i 2023 har de for første gang millioner årligt i vejrmodifikationsinitiativer.

Mexico optrappede for nylig sin cloudseeding-indsats for at bekæmpe tørke og begyndte sit første program i, hvor de amerikanske forskere Vincent J. Schaefer og Irving Langmuir spredte tørispartikler i en sky, hvilket forårsagede iskrystaller og synligt snefald. Siden da har den amerikanske regering iværksat cloudseeding-programmer, primært i vestlige stater som Med snesevis af lande og virksomheder, der nu tilbyder cloudseeding-tjenester, bør de politiske beslutningstagere udforme og håndhæve nye regler for vejrmodifikation. Denne teknologi har også vakt interesse i den private sfær





Arbejderen » / 🏆 25. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Gravide kan fremover vaccineres gratis mod kighoste | NyhederFra næste år vil alle gravide blive tilbudt at blive vaccineret mod kighoste kvit og frit.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

DI: Stormvejr er ikke en gyldig grund til at blive hjemme fra arbejde | NyhederMyndighederne opfordrer til, at man de kommende døgn tager hensyn til det farlige vejr, som er på vej mod Danmark.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Så er afgørelsen faldet: Grønt lys til omstridt højhusNu kan højhusprojekt på 15 etager blive til virkelighed

Kilde: nordjyskedk - 🏆 16. / 53 Læs mere »

'Vi var nødt til at blive gift inden for seks uger, hvis vi ville have lejligheden'Det var meget anderledes at være ung i 1960'erne, end det er i dag, synes Keld Heick.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

27 tillidsfolk i fælles opråb: Det her kan blive vores dødDet kan få fatale konsekvenser for de regionale og lokale medier, at store landsdækkende mediehuse som JP/Politikens Hus og Berlingske Media har klaget over medieforliget til EU. Sådan lyder budskabet i et fælles opråb fra i alt 27 redaktionelle tillidsrepræsentanter og stedfortrædere på de lokale og regionale medier.

Kilde: journalistendk - 🏆 18. / 53 Læs mere »

Uefa giver stor bøde til FCK og truer med lukket tribune | Seneste sportFC Københavns fans er i fare for at blive nægtet adgang til en europæisk udekamp.

Kilde: DRSporten - 🏆 19. / 51 Læs mere »