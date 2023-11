Vejle-politi kan have brudt loven i Farhad-sag

Professor i forvaltningsret og digitalisering på Københavns Universitet Hanne Marie Motzfeldt vurderer over for 24syv, at flere af informationerne normalt falder ind under myndighedernes tavshedspligt.

I en mail til Vejle Amts Folkeblad skrev Sydøstjyllands Politi mandag fx, at man havde oplysninger om, at familien holdt Farhad Tober skjult, fordi familien frygtede, at Vejle Kommune ville tvangsfjerne ham.

Til det svarer Sydøstjyllands Politi, at politikredsen har foretaget både en politifaglig og juridisk vurdering af, om delingen er berettiget. “Det mener vi, den er.” ”Da efterlysningssagen nu må anses for afsluttet, da Farhad har optrådt på billeder i medierne, og uagtet familien ikke har ønsket over for politiet at oplyse/bekræfte genforeningen, så var det mandag – på baggrund af en konkret henvendelse fra Vejle Amts Folkeblad – muligt i meget anonymiseret form at dele informationer med offentligheden,” skriver politiet.

