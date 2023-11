Vejle og Viborg spiller uafgjort i hektisk bundkamp

Både Vejle og Viborg havde hårdt brug for point i bunden af Superligaen, og begge mandskaber fik et point hver, da de to hold spillede 1-1 i 13. spillerunde.

Der var derfor knald på og chancer i begge ender fra start. Ingen af de to mandskaber kunne formå at tage taktstokken i opgøret, og derfor udviklede det sig til en åben slagudveksling i Nørreskoven. Viborg pressede på i anden halvleg, og et kvarter før tid kom forløsningen for gæsterne, da en vaks Anosike Ementa fortjent udlignede for gæsterne.

Kampen startede med masser af chancer og dueller, hvor German Onugkha efter 20 minutter bragte Vejle i front. Vejle-topscoreren dukkede op bagest i feltet og sendte Vejle i front med 1-0 efter et direkte opspil. headtopics.com

Det var også Viborg, der startede anden halvleg bedst, og Viborg sværmede i lange perioder omkring Vejles felt.

