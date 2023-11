Vejle-keeper tager ansvar for misset sejr

Det var stormløb mod et mål i anden halvleg, da Vejle og Viborg spillede 1-1 i Nørreskoven. Vejle var under hårdt pres i store dele af anden halvleg, hvor viborgenserne jagtede en udligning, og den kom også efter 75 minutter.Alligevel kom englænderen i fokus ved Viborgs 1-1-scoring, da Trott ville sætte spillet hurtigt i gang, hvilket Viborgs Anosike Ementa opfangede og straffede.

- Vi havde fortjent alle tre point, hvis jeg ikke havde lavet den fejl, så det tager jeg ansvaret for. Det er en bittersød fornemmelse, fordi selvfølgelig laver jeg en fejlvurdering ved målet, og det drager Viborg fordel af.

- Jeg ville spille ud bagfra og spille min medspiller. Deres angriber er en stor fyr, og han fik sit ben ind foran bolden, og så tog han bolden og scorede. Jeg skal tilbage og se, hvad jeg kunne have gjort anderledes i situationen. headtopics.com

Vejle-træner Ivan Prelec mener dog ikke, at Nathan Trott skal klandres for pointtabet, da det virkede som et spørgsmål om tid, før gæsterne fra Viborg fik udlignet. Prelec var også klar i mælet, da han skulle vurdere, hvorvidt det var skuffende at smide føringen væk. Hans hold spillede nemlig to vidt forskellige halvlege.

- I anden halvleg skete der en masse, hvor vi ikke hang sammen som hold både offensivt og defensivt, pointerer oprykkernes træner. Men Vejle var søndag bare ikke god nok, og i det lange løb kan man måske prise sig lykkelig for det ene point. headtopics.com

