Varmere klima sender stigende antal giftige edderkopper ind i byerne

Også gift-edderkopperne som den sorte enke bliver påvirket af klimaforandringer og søger mod nye områder med et bedre klima.

Her ses et bid fra den giftige sorte enke, som kan være på vej til vores del af verden på grund af klimaforandringerne. Modgiften er indsamlet fra en hest, som forud er blevet injiceret med små doser af gift fra sorte enker, indtil hestens immunforsvar begynder at producere antistoffer, som kan neutralisere giftens komponenter.

Det er derfor hverken en hurtig, nem eller ufarlig proces at producere denne type modgift. Ydermere er en tragtspinder en større edderkop end en sort enke, så der skal højst sandsynligt bruges det dobbelte antal sorte enker for at opnå 1 mL gift fra sorte enker.

Hvis der opstår et udbrud af sorte enker i et område, hvor der ikke er et stort nok lager af modgift, vil den langsomme produktionsproces skabe store problemer, da det ikke er muligt at levere modgift hurtigt nok.

Løsningen på sådan et sort enke-udbrud, kunne muligvis være en ny generation af modgift, som er baseret på menneskelige antistoffer og produceres i et laboratorie fremfor i heste. På grund af den lave tilgængelighed af modgift, er det vigtigt at overveje den stigende andel af edderkopper i urbane områder som storbyer, deriblandt udbredelsen af sorte enker.

Mængden af lettilgængelig føde, bygninger, som nemt kan bruges til at bygge et edderkoppehjem, og færre fjender er nogle af de faktorer, som får edderkopperne til at trives i storbyerne. Som vi har vist, kan edderkopper både migrere mod og trives i storbyer.