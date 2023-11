Vandstand i sø er steget med næsten en meter: Nu kommer beredskab med opfordring

Vi ser i den her tid, at 100-års hændelserne kommer lidt hyppigere end ved de 100 år, og det giver bare vores samfund nogle udfordringerEt af de steder, hvor det bærer tydeligt præg af de voldsomme regnmængder, er ved Silkeborg Langsø. Her er vandstanden nemlig steget med hele 85 centimeter siden starten af oktober, og derfor er søen nu rasende tæt på at gå over sine bredder.

Flere områder af landet har dog været endnu hårdere ramt, og det gælder blandt andet Silkeborg. Her er der faldet omkring 225 millimeter regn i oktober måned, og det er bare et eksempel på ekstremt vejr, som Klaus Vibe Hebsgaard har observeret gennem de senere år.

- Vi har jo set en udvikling i vores klima, som gør, at vi får flere og flere ekstreme vejrsituationer. Vi havde tørken i 2018, vi har haft flere voldsomme storme, og så har vi også haft de her enormt store mængder nedbør. Vi ser i den her tid, at 100-års hændelserne kommer lidt hyppigere end ved de 100 år, og det giver bare vores samfund nogle udfordringer, fortæller beredskabsdirektøren.

Opfordringen om at forberede sig på massive mængder nedbør går i sær ud til boligejere langs Silkeborg Langsø, som er en del af Gudenå-systemet.På baggrund af meget nedbør har Silkeborg Kommune siden 2018 valgt at tilbyde borgere gratis sandsække. Derved kan borgere sikre sine ejendele imod vandmasserne, og det er et tilbud, som det lokale beredskab har oplevet stor interesse for.

