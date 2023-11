Vand flød ind og watertubes bristede: Flere beredskaber er ikke uddannet i at håndtere oversvømmelser

Men det kunne måske være forhindret, hvis beredskabsfolkene havde øvet og trænet mere i at håndtere vandmasserne og udstyr. Det erkender Jarl Vagn Hansen, der er formand for Danske Beredskaber – sammenslutning af alle de kommunale beredskabsenheder.

Jo mere man træner, og jo mere man øver, jo bedre bliver man, når der skal spilles kamp. Sådan er det også i beredskabet.Dog ser vi ifølge klimaforskere ind i en fremtid, hvor der vil være skybrud og stormfloder oftere. Og det vil ramme både by- og kystkommuner. Derfor er det et problem, at nogle beredskaber ikke gør noget særligt for at være klar til de hændelser.

Og uanset hvem der har ansvaret for opgaverne, skal der handles på det. Det vurderer forskerens kollega, Nina Blom Andersen, der er docent ved Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Derefter er der obligatorisk 24 timers årlig vedligeholdelsestræning. Det er 12 årlige øvelser af to timer. Det varetager beredskaberne selv, og derfor vælger de også selv, hvad der skal øves i. Og det er oftest brandmandsopgaver.

Hos Danske Beredskaber erkender formanden, at der er et generelt behov for at styrke alle beredskaberne og gøre kompetencerne ens. Ifølge ham kan det være ved at have flere øvelser – både hver for sig, sammen og med andre relevante parter som forsyningsselskaberne.

