Vallys vilde hug sikrer Brøndby sejren: Se målet her

Man spiller ikke med stilpoint i fodbold, mens hvis det var tilfældet, kunne Nicolai Vallys formentlig trille hjem fra Brøndby Stadion med topkarakter.

Den 27-årige midtbanespiller scorede nemlig et drømmenmål, da han og hjemmeholdet vandt med 2-1 over FC Nordsjælland. Nicolai Vallys modtog en aflevering fra sin holdkammerat Jacob Rasmussen, lagde bolden til rette og krøllede den i en bue over FCN-målvogter Martin Hansen.

Sidstnævnte og hans holdkammerater var dog efterfølgende ganske rasende, da de mente, at Mohamed Diomande, der mistede bolden kort før målet, blev ulovligt tacklet.Klagerne kunne dog ikke få underkendt målet, som viste sig at blive kampens sidste. Sejren betyder, at Nicolai Vallys og Brøndby IF kravler op på en andenplads i 3F Superligaen - ét point efter FCK. headtopics.com

