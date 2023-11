Vallys om drømmemål: Tænkte over hvad fanden jeg skulle

Brøndbys store profil Nicolai Vallys viste igen sine færdigheder frem i kampen mod FC Nordsjælland, da han i anden halvleg kanonerede bolden op i hjørnet.

Den offensive midtbanespiller havde pludselig så meget plads, at han blev i tvivl om, hvad han skulle gøre med bolden. - Jeg vendte rundt, og så var der ikke rigtig nogen, der gik til mig. Jeg tænkte lidt over, hvad fanden jeg skulle gøre, og så valgte jeg at sparke selv, og når den så gik ind, er det dejligt.

- Jeg har en god fornemmelse, når jeg kommer i de situationer. Jeg har ikke vist det så meget i kampe, men jeg håber da ikke, at det var sidste gang.- Selvfølgelig var det et fantastisk mål. Jeg stod lige i den rette vinkel, hvor jeg kunne se, at den blev drejet helt op i hjørnet. headtopics.com

- Det er dejligt, at han fik scoret igen. Det er noget tid siden. Han har været god hele efteråret, og han spillede en flot kamp.Derfor var det en utrolig vigtig sejr, lyder det fra Vallys. - FCN er et hold, som altid er svære at spille mod. Det kunne man også se denne gang. Jeg følte, at det var en meget lige kamp, og den kunne vel gå begge veje. Så det er en stor sejr.

I den anden lejr var FCN-cheftræner Johannes Hoff Thorup ærgerlig over, at det ikke blev til point på Brøndby Stadion. - Vi kommer godt ud til anden halvleg og skaber en kæmpe chance, som vi bør score på og bringe os foran. headtopics.com

- Jeg synes også til sidst, at vi tager initiativet igen og jagter målet. Ud fra et fodboldfagligt perspektiv vil jeg sige, at drengene gør alt, hvad der skal til for at få point.Kamilla Vinter Hoffmann er en frygtløs iværksætter, og nu har hun indledt et samarbejde med en stjernekokVi har opdateret vore vilkår og betingelser for din profil på Nordjyske.dk.

Smuk Vallys-scoring sikrer Brøndby sejr over FCNEt vidunderligt mål af Nicolai Vallys i anden halvleg afgjorde topkampen, da Brøndby slog FCN med 2-1. Læs mere ⮕

Vallys vilde hug sikrer Brøndby sejren: Se målet herBrøndby-spilleren skruede bolden i kassen til tre point mod FC Nordsjælland. Læs mere ⮕

Storklubber så Vallys drønLæs mere her Læs mere ⮕

Brøndby IF spiller sig på andenpladsen efter drømmemål | Seneste sportNicolai Vallys kommer formentlig til at drømme søde drømme, når han lægger hovedet på puden i aften. Læs mere ⮕

B.T.s dom: Alle var rasende i Brøndbys dramatiske sejr!Wow - hvad siger I til det opgør? Læs mere ⮕

Philip Billing stjæler overskrifterne: 'Genial' scoring og rørende gestusHvad synes du om hans aktion? Læs mere ⮕