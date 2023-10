'Væltet bagover': 3000 ansøgninger på ét døgn

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.24. oktober åbnede muligheden for at søge om julehjælp hos hjælpeorganisationen Blå Kors. Og organisationen er med egne ord allerede blæst bagover.

Således modtog organisationen alene det første døgn hele 3000 ansøgninger om julehjælp, og det er 'langt flere' sammenlignet med 2022.Ifølge Blå Kors tegner det igen i år til, at der vil komme rekordmange ansøgninger fra familier, der har brug for hjælp til julemad og gaver.- Vi har modtaget næsten tre gange så mange ansøgere det første døgn, og ansøgningerne tikker stadig ind. headtopics.com

Generalsekretæren forudser, at det enorme antal ansøgninger vil komme til at betyde flere afslag. Det får ham til at sende en bøn til virksomheder, fonde og privatpersoner, som vil støtte initiativet. - Vi vil gerne give så mange familier som muligt en god jul, så der er brug for flere penge til julehjælpen. Ellers risikerer vi desværre at skuffe mange familier. Alle pengene, vi får samlet ind til julehjælp, går ubeskåret til hjælp til familierne, siger han.Blå Kors modtog 12.000 ansøgninger, hvilket er en stigning på knap 40 procent sammenlignet med 2021.

