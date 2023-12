Vægttabsmedicin baseret på 'slankehormonet' GLP-1 hædret som årets videnskabelige gennembrud

Alt er spændende, når man tager sig tid til at dykke ned i det - men jeg er især begejstret, når det handler om kulturen, og hvad den gør ved os.Det internationale tidsskrift Science hædrer i år udviklingen af vægtabsmedicin baseret på ‘slankehormonet’ GLP-1 – en udvikling, hvor danske forskere har spillet en afgørende rolle. I 2023 har vægttabsmedicin taget store dele af verden med storm – ikke mindst Novo Nordisk-produktet Wegovy.

Udover enorme summer penge til medicinalindustrien er debatter om sundhed, livsstil, økonomi og ulighed fulgt i kølvandet på det eksplosive medicinsalg. Alt sammen har ført til, at det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science nu har valgt udviklingen af GLP-1-baseret slankemedicin som ‘Årets Videnskabelige Gennembrud’. Bag det store medicinaleventyr ligger årtiers forskning i særligt ‘slankehormonet’ GLP-1 (Glucagon-like Peptide). Sciences chefredaktør,





Videnskab.dk » / 🏆 13. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Viktor Axelsen har allerede prøvet det før: Nu skal han gøre det med Jonas VingegaardNu skal den danske badmintonstjerne gøre det med Jonas Vingegaard.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Det er det skide tørklæde, sagde arbejdsgiveren – først blev hun ked af det, og så blev hun vredTV 2 Echo-eksperiment viser, at 24-årig diskrimineres, fordi hun bærer tørklæde. Flere eksperter peger på problematisk forskelsbehandling.

Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

FDA godkender vægttabsbehandling med op til 25 procent vægttabFDA har netop godkendt vægttabsbehandlingen Zepbound, som lover op til 25 procent vægttab på lidt over et år og et halvt. Novo Nordisks Wegovy spreder sig succesfuldt over hele verden og hjælper personer, der er alvorligt overvægtige, med at tabe op til 15-18 procent af deres kropsvægt på lidt over et år. Udover at være 20 procent billigere end vejledende pris for Wegovy, skiller den sig ud ved at have demonstreret op til 25 procent vægttab efter 16 måneders brug - en vigtig milepæl, siger Casper Kjærsgaard Nielsen, postdoc ved Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Herlev-Gentofte Hospital. "Efter bariatrisk kirurgi, som f.eks. en gastrisk bypass, kan man regne med et langsigtet vægttab på ca. 25 procent, og Zepbound kan konkurrere med det. Det er et paradigmeskifte, fordi det ikke er set i et vægttabsmedicin før," siger han. Casper Kjærsgaard Nielsen forsker selv blandt andet i det appetitundertrykkende hormon, som både Wegovy og Zepbound efterligner.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Andreas valgte elbilen fra: Besværligt uden en ladestander tæt på | NyhederDet skal være mere attraktivt at vælge elbilen til for byboere, og det kræver flere ladestandere, lyder det fra forsker.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

AI i gymnasiet: Hvad kan vi bruge sprogmodellerne til?I anledningen af en særlig fødselar, der fyldte 1 år den 30. november, har jeg skrevet lidt om, hvad jeg har lært her på årsdagen - særligt i forbindelse med arbejdet med min bog AI i gymnasiet der lige er udkommet. Hvordan kan vi samarbejde med sprogmodellerne? Det har det seneste år været et af de spørgsmål, jeg har interesseret mig mest for. Jeg møder stadig folk derude, der ikke mener, det kan bruges - de der chatbots (ChatGPT, Bing, Bard, etc) laver jo stadig fejl, ik´? Denne klumme kommer ikke til at hande om regulering, AI-politik eller intriger i Silicon Valley - det er jo et fødselsdagsskrift. Jeg vil bruge pladsen på at se på, hvad vi kan og ikke kan bruge de store sprogmodeller som OpenAIs ChatGPT til. Jeg har brugt rigtigt meget tid det seneste år på selv at undersøge, hvordan man kan bruge disse store sprogmodeller (LLM), og så har jeg interviewet et hav af gymnasielærere som research til min bog AI i gymnasiet

Kilde: version2dk - 🏆 12. / 61 Læs mere »

Danmarks penge til klimafond tages fra ulandsbistanden: 'Det er dybt problematisk og usolidarisk'Regeringen får kritik for at løbe fra et løfte om at finde nye penge til klimastøtte.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »