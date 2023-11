Våd torsdag i vente: Frem med paraplyen

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Selvom du måske ikke kan se regn på den anden side af ruden, når du kigger ud torsdag morgen, bør du alligevel pakke paraplyen eller regnjakken, inden du tager hjemmefra.

For selvom dagen starter både tørt de fleste steder i landet, er det ikke ens betydende med, at det vil vare ved.- Selvom det er tørvejr de fleste steder her til morgen, så kommer der altså regnvejr ind igen-igen, som vi har set det i nogle dage, siger han.- Og så breder det sig langsomt til hele landet. Man skal nok være heldig, hvis man skal have solen at se, for skyerne kommer ret hurtigt ind, og så begynder det så at regne.

Hvis du er en af dem, der glæder sig til at stå på et værtshus iført blå nissehue og få fat i nogle af de første dråber af Tuborgs julebryg, når 'sneen falder' 20.59, vil du således gøre klogt i at holde fast i nissehuen, til når du skal videre. Men du skal holde godt fast i den.- I morgen, jamen det er lidt den samme historie. Der kommer endnu et regnvejr ind.

- Regnvejret, som kommer i dag, stopper i løbet af natten, ligesom vi har set i nat. Og så kommer det nye ind og starter i Sydvestjylland i morgen formiddag og breder sig.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

BTDK: Videoen af Noas bortførsel gik verden rundt: Nu står vennerne fremVideoen af Noas bortførsel gik verden rundt: Nu står vennerne frem

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BTDK: Kvinde blev spottet med Matthew Perry 24 timer før hans død: Nu står hun fremKvinde blev spottet med Matthew Perry 24 timer før hans død: Nu står hun frem

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BTDK: Novo Nordisk buldrer frem: Tjener vildt milliardbeløbLæs mere her.

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Niklas' hjerte sætter en stopper for cykelkarrieren: - Jeg har grædt mange tårer over detLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Danmarks rigeste misbrugt: Vi gør alt, hvad vi kan for at stoppe detLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕