Våbenhvile mellem Israel og Hamas træder i kraft fredag morgen

Fra fredag morgen vil palæstinenserne kunne ånde lettet op i fire dage, når den længe ventede våbenhvile starter.Selvom der er aftalt våbenhvile, vil Israel fortsætte de militære operationer indtil sidste minut, lyder det fra ekspert. Der bliver kortere og kortere tid til, at den ventede våbenhvile mellem Israel og Hamas træder i kraft klokken 6 fredag morgen dansk tid.

Men vil Israel fortsætte bombardementerne hen over natten – og hvorfor kunne våbenhvilen ikke indledes tidligere? TV 2 har snakket med to eksperter, som blandt andet fortæller, at Israel fortsætter deres militære pres indtil minuttet før våbenhvilen starter – modsat frigiver Hamas ikke internationale gidsler. - Det her er virkelig en gangster-situation. Det er med våben i hånden, og hvem-blinker-først-metoder, der bliver forhandlet, siger Jakob Kaarsbo, senioranalytiker i Tænketanken EUROPA.Når bomberne vælter ned, og man som civil bor midt i en krigszone, kan sekunder betyde liv eller dø





tv2newsdk » / 🏆 27. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Danmark undlod at stemme for en øjeblikkelig humanitær våbenhvile mellem Israel og HamasIfølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen manglede resolutionen blandt andet en fordømmelse af Hamas.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Flertal i FN beder om øjeblikkelig våbenhvile mellem Israel og Hamas | NyhederEt stort flertal i FN's Generalforsamling har stemt for en reolusion, der beder Israel og Hamas om at indføre en øjeblikkelig humanitær våbenhvile.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Israel beskylder Hamas for at føre krig fra hospitalLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Israel vil vise grusomheder fra Hamas-angreb for dansk presse og partier | NyhederIsraels ambassade i Danmark hævder, at det ikke handler om påvirke danske journalister og meningsdannere i en bestemt retning.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Netanyahu: Våbenhvile vil være at overgive sig til HamasLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Verden kalder på våbenhvile - men for Israel er to ting afgørende, mener eksperterVed tidligere krige mellem Israel og Hamas har verdenssamfundets pres haft betydning for våbenhviler, forklarer militærhistoriker.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »