USA støtter humanitær pause, så bistand kan komme ind i Gaza | Nyheder

- Vi ville støtte humanitære pauser for at få forsyninger ind og for at lade folk komme ud, og det inkluderer at arbejde på at få brændstof ind og genskabe elektrisk strøm.

Blot et minut af anden halvleg skulle der gå, før hjemmeholdet igen kom i front. Lyngby-forsvaret kunne ikke blive enige om, hvem der skulle cleare et hjørnespark, og så var Adam Gabriel hurtig til at sætte en hurtig tå på bolden.Med 2-1 sejren har FC Midtjylland ikke tabt i syv kampe i streg, og har nu kun to point op til FC København på førstepladsen, mens Lyngby bliver på en syvende plads.

Sagen drejer sig om, at den tidligere præsident er anklaget for at have brugt vildledende - eller falske - værdiansættelser. Det skulle uretmæssigt have givet ham økonomiske fordele ved lån, skattefradrag og forsikringer, skriver Ritzau.Den israelske militære talsmand, Daniel Hagari, har netop holdt et pressemøde, hvor han sagde, at de israelske landoperationer i Gaza udvides i aften. headtopics.com

- Vi fortsætter med at angribe i Gaza og omgivelserne, og vi fortsætter med at opfordre folk i Gaza til at søge mod syd, hvor forholdene er bedre.Teleselskaberne Jawwal og Paltel skriver på Facebook, at mobiltelefonservice og internetforbindelsen i Gazastriben er blevet afbrudt på grund af kraftige bombardementer.Det meddeleler de palæstinensiske teleselskaber Jawwal og Palestine Telecommunications Company (Paltel) sent fredag på deres Facebook-sider.

I et opslag på X skriver organisationen, at der er stor påvirkning på Paltel, som er den sidste tilbageværende store udbyder af internettjenester i Gazastriben.Der er malet graffiti på gravsten, cyklister har fået kastet æg på sig, og husholdningsfilm er blev sat op mellem lygtepæle på tværs af en vej, så hverken bilister, fodgængere eller cyklister kunne komme forbi. headtopics.com

