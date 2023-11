USA's udenrigsminister gentager forslag om pauser i kamphandlinger i Gaza for at få nødhjælp ind. USA's udenrigsminister, Antony Blinken (th), var i modvind, da han lørdag mødtes med Jordans udenrigsminister, Ayman Safadi (tv), og flere andre arabiske kolleger. De kræver en øjeblikkelig våbenhvile i Gaza, men det afviser USA og Israel.

