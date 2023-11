USA's udenrigsminister Antony Blinken mødes med Netanyahu i Israel

Fredag i denne uge lander USA’s udenrigsminister Antony Blinken i Israel, og på dagsordenen på møderne med krigsforbryderen Netanyahu er blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt Israels nu snart fire uger lange udrensningskrig mod Gaza kan udvikle sig til en krig af internationale dimensioner

. Inden for de sidste årtier har udsendinge fra det imperialistiske USA gang på gang været på penduldiplomati i Mellemøsten for at strikke løsninger sammen, så bastionen Israel kunne beskyttes, arabiske lande og befolkninger neutraliseres eller vindes over – og palæstinensernes krav om en bæredygtig selvstændig stat arkiveres. Lige nu føres kampen ikke kun på ord og diplomati, men også i gaderne verden over. Men verden i dag ser ikke ud, som den gjorde for 20-30 år siden. Og jo længere Israel fortsætter med at slippe sit militær løs på civile, flygtningelejre og hospitaler i Gaza, og USA bakker betingelsesløst op, desto mere isoleres den amerikansk-israelske akse. De seneste dage og uger har vist, at de nye styrkeforhold i verden også slår igennem i Mellemøsten og betyder, at USA ikke har så frie hænder i regionen som tidligere. Nøgleleddet er her de arabiske lande, hvoraf hovedparten over en lang årrække har været trukket ind under USA’s indflydelse og har indgået fredsaftaler med Israel. Dén alliance slår i disse dage dybe sprække

:

