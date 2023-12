USA's største kulkraftværk kan konverteres til atomkraftværk

USA's største kulkraftværk, Scherer-værker i delstaten Georgia, har i årevis forurenet det lokale grundvand, drikkevand og luften ved at udlede kulaske med kviksølv, cadmium og arsenik. Det er derudover et af de mest CO2-udledende anlæg i landet. Når værket efter planen lukker ned i 2028, kan det det potentielt konverteres til at producere ren energi fra en atomreaktor. Det samme kan størstedelen af landets andre kulværker, peger ny rapport på. Illustration: Antennas / Wikimedia Commons.

Alligevel kan de komme til at spille en kæmpe rolle for overgangen til en CO2-fri elproduktion ved at omdanne dem til atomkraftværker. I USA alene er der et potentiale for, at op mod hele 80 procent af landets kulkraftværker konverteres til at producere strøm fra den langt mindre klimaskadelige atomenergi.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger





ingdk » / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Ét svar går igen, når journalister retter spørgsmål til Forsvarets EfterretningstjenesteEt mailsvar går igen i mailboksene tilhørende Lars Nørgaard Pedersen, Berlingske, Morten Skjoldager, Politiken, og Louise Dalsgaard, DR. ”Ingen kommentarer.” Afsenderen er den samme. Forsvarets Efterretningstjeneste. ”Jeg har i min dækning af FE-sagen og sagen om Ahmed Samsam ikke oplevet, at tjenesten har været åben.

Kilde: journalistendk - 🏆 18. / 53 Læs mere »

Stor undersøgelse i Danmarks power-to-x-branche: Vi når ikke 2030-måletManglen på grøn strøm og CO2 betyder, at kun et mindretal af power-to-x-aktørerne regner med, at Danmarks mål om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030 vil blive indfriet, viser ny undersøgelse fra fire GTS-institutter.

Kilde: ingdk - 🏆 6. / 63 Læs mere »

Argentinske forskere frygter fremtiden, når manden med motorsaven indsættes som ny præsidentJavier Milei, der bliver præsident 10. december, vil skære ned på offentlige udgifter - blandt andet forskning - for at få styr på økonomien. Det skaber usikkerhed på universiteter i Argentina. Videnskab.dk har besøgt ét af dem.

Kilde: Videnskab.dk - 🏆 13. / 59 Læs mere »

Offentlige ledere har ladet sig begejstre af funktioner, farver og logoer, når de skulle købe softwareDa jeg så Version2’s briefing 24. november “Slip Fri af Tech Giganternes Jerngreb” blev jeg ramt af deja-vu. Og jeg er næppe den eneste, der har været i branchen i snart en menneskealder, som fik denne fornemmelse.

Kilde: version2dk - 🏆 12. / 61 Læs mere »

EU når enighed om forordning til regulering af kunstig intelligensSent fredag aften, efter fire års arbejde, nåede parterne i EU til enighed om en forordning til regulering af kunstig intelligens. Europa har fået en lov for kunstig intelligens.

Kilde: version2dk - 🏆 12. / 61 Læs mere »

Efter første år som minister: - Det gør ondt, når jeg siger farvel til mine drengeLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »