USA's præsident ønsker samarbejde med Kina

USA’s præsident ønsker samarbejde og udtrykte håb om et snarligt møde med Kinas præsident, Xi Jinping

Den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken (tv.) havde fredag møder med sin kinesiske kollega, Wang Yi (th.), inden den kinesiske udenrigsminister mødtes med præsident Joe Biden.

USA's præsident ønsker samarbejde med KinaUSA's præsident udtrykker håb om et snarligt møde med Kinas præsident, Xi Jinping. Udenrigsminister Antony Blinken mødes med sin kinesiske kollega, Wang Yi, inden præsident Joe Biden mødes med den kinesiske udenrigsminister. Læs mere ⮕

USA's præsident ønsker samarbejde med KinaUSA's præsident udtrykker håb om et snarligt møde med Kinas præsident, Xi Jinping. Udenrigsminister Antony Blinken mødes med sin kinesiske kollega, Wang Yi, inden præsident Joe Biden mødes med den kinesiske udenrigsminister. Læs mere ⮕

Det yngste hold astronauter i Kinas historie er på vej til den kinesiske rumstation | NyhederTre kinesiske astronauter er lettet fra Gobi-ørkenen i det nordvestlige Kina og er nu på vej mod den kinesiske rumstation Tiangong. Læs mere ⮕

Statsministeren: Det er farligt at blive for afhængig af KinaStatsministeren: Det er farligt at blive for afhængig af Kina Læs mere ⮕

Børsen JobEuropæisk bilkæmpe køber stor aktiepost i elbilkomet fra Kina Læs mere ⮕

Børsen JobEuropæisk bilkæmpe køber stor aktiepost i elbilkomet fra Kina Læs mere ⮕