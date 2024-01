USA's forsvarsminister indlagt uden Det Hvide Hus' viden

I USA har Det Hvide Hus' stabschef, Jeff Zients, meddelt alle Joe Bidens ministre, at de skal underrette ham, hvis de ikke kan udføre deres arbejde på grund af for eksempel bedøvelse. Dette sker efter, at USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, var indlagt på intensivafdelingen på militærhospitalet Walter Reed i flere dage, uden at Det Hvide Hus vidste det. Austin havde informeret sin viceforsvarsminister og bedt hende om at overtage hans opgaver, men ikke Det Hvide Hus.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er Lloyd Austin blevet diagnosticeret med prostatakræft. I går meddelte en talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, at Austin ikke har planer om at trække sig som forsvarsminister





