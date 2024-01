USA opgiver at få dømt venezuelansk diplomat Alex Saab

Efter mere end tre år i fængsel opgiver USA’s myndigheder at få dømt den venezuelanske diplomat Alex Saab. Forløbet antyder, at præsident Biden har været involveret, og det giver håb i Venezuela om en ændret politik i Washington.Efter 1286 dages indespærring i USA blev den venezuelanske diplomat Alex Saab kort før jul løsladt fra et fængsel i Miami. Han er nu vendt hjem til Venezuela.

“Det er med enorm glæde og umådelig lettelse, at vi kan dele nyheden om Alex Saabs løsladelse fra fængsel i USA”, skriver aktivistnetværket Codepink, der i tre år har kæmpet med underskriftsindsamling, politiske aktiviteter og gadeaktioner for at få frigivet Saab. Arbejderen skrev om kidnapningen i november 2021, og efterfølgende var der også danskere, som satte deres navn på den internationale underskriftsindsamlin





