USA og Storbritannien angriber houthierne i Yemen

I dag den 12. januar har USA og Storbritannien angrebet styret i det nordlige Yemen – de såkaldte houthier – der siden december har forhindret fragtskibe i at nå frem til Israel. Men hvem er houthierne egentligt, og hvad har fået dem til at risikere liv og lemmer i solidaritet med palæstinenserne? Israels krig mod palæstinenserne har på flere måde lagt pres på regeringer i Vesten, der historisk har støttet op om den israelske besættelsesmagt.

Store demonstrationer præger gadebilledet i byer på tværs af Europa og store dele af verden., der består af flere politiske fraktioner og regerer over områder, hvor 80 procent af landets befolkning bor. Styrets største politiske kraft bliver i vestlige medier betegnet som “Houthi-bevægelsen”. Vores krav er ligesom de krav, som det yemenitiske folk stiller for at opnå et anstændigt liv, en god økonomi, sikkerhed, stabilitet og ytringsfrihe





Arbejderen » / 🏆 25. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

USA og Storbritannien tilbyder Japan hjælp efter jordskælv | NyhederBåde USA og Storbritannien er klar til at yde bistand til Japan.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

USA-ambassadør i FN: Angreb i Yemen overholder international lov | NyhederDen amerikanske ambassadør i FN, Linda Thomas Greenfield, siger til FN's Sikkerhedsråd, at det amerikansk-ledede angreb mod houthi-mål i Yemen, overholder international lov.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Israel: Første nødhjælp til Gaza har krydset grænseovergang fra Israel | NyhederNødhjælp er søndag kommet ind i Gazastriben gennem grænseovergangen Kerem Shalom mellem Israel og det palæstinensiske område.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Fem oprørere i Yemen dræbt under amerikansk-britisk angreb | NyhederDe angreb, som USA og Storbritannien tidligt fredag gennemførte mod de iranskstøttede houthier, har dræbt fem oprørere i Yemen. Yderligere seks er såret.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Ikke siden 1990 er der blevet solgt så mange vinylplader i Storbritannien | NyhederSalget af vinylplader i Storbritannien har ikke været højere siden 1990, og alt tyder på, at genopblomstringen for det fysiske musikmedie vil vare ved.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Frankrig og Storbritannien skal hjælpe Japan med at undersøge flyulykke | NyhederJapanske efterforskere får hjælp fra både britiske og franske flyeksperter, når gårsdagens ulykke med to fly i Tokyos Haneda lufthavn skal undersøges.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »