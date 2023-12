USA løslader colombiansk forretningsmand i bytte for amerikanske fanger i Venezuela

Da atomtruslen var på sit højeste, var en forsvarsaftale med USA utænkelig. Per Stig Møller kalder ny aftale en 'historisk omvæltning'USA løslader den colombianske forretningsmand Alex Saab, som i USA er anklaget for hvidvask af 350 millioner dollar fra Venezuela via USA. CNN skriver, at Saab regnes for en allieret af Nicolas Maduro, Venezuelas præsident. I bytte for Saab får USA frigivet 10 amerikanere, der er fængslet i Venezuela, og de får udleveret Leonard Francis.

Francis - med tilnavnet 'Fat Leonard' - arbejdede for den amerikanske flåde, indtil han i 2013 erklærede sig skyldig i den største korruptionsskandale i flådens historie. Mens han ventede på sin dom, flygtede han til Venezuela.Løftet indfriede han i dag ved sætte ledelsen for landets offentlige radiostation, landets statslige nyhedsbureau og tv-stationen TVP fra bestillingen. Samtidig blev alle udsendelser på TVP midlertidigt stoppet. Det skriver nyhedsbureauet Reuter





Usædvanlig folkeafstemning: Venezuela stemmer ja til at annektere nabolandVed en folkeafstemning i går blev venezuelanerne enige om, at man vil annektere en stor del af nabolandet Guyana.

Russer fløj med SAS fra København til USA uden hverken flybillet, pas eller visum | NyhederI starten af november lykkedes det en russisk-israelsk mand at komme ombord på et SAS-fly i Københavns Lufthavn med kurs mod Los Angeles i USA uden at vise hverken et pas, en flybillet eller et amerikansk visum.

Vild udvikling i chipkrig: Sådan tog Huawei fusen på USA med ny mikrochipEn ny moderne mikrochip i Huaweis seneste smartphone viser, at Kina, trods amerikansk eksportforbud, på rekordtid har indhentet USA på chipteknologi.

Advarer om Kina og USA:Klimakrav til lastbiler kan ikke redde europæiske producenterProducenter af lastbiler og busser skal med nye skærpede krav, som EU-Parlamentet lægger op til, reducere udledningen af CO2 fra nye køretøjer med 90 pct i 2040. Det vil betyde, at der hurtigere kommer flere og billigere nulemissionslastbiler, som f.eks.

USA's præsident får hård kritik for sin håndtering af krigen i GazaUSA's præsident får hård kritik for sin håndtering af krigen i Gaza, og tidligere støtter vender ham ryggen i vrede. Det kan blive dyrt i et tæt valg.

USA's tidligere udenrigsminister Henry Kissinger er dødKissinger var udenrigsminister i USA i fire år fra 1973. Han har desuden fået tildelt Nobels fredspris.

