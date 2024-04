USA benægter involvering i angreb på Irans konsulat i Damaskus

USA var på ingen måde involveret i et angreb, der mandag ramte Irans konsulat i den syriske hovedstad, Damaskus. Iran har beskyldt Israel for at stå bag angrebet, som ifølge iranske statsmedier kostede syv medlemmer af den iranske revolutionsgarde og seks syrere livet. Desuden har Irans udenrigsminister, Hossein Amir-Abdollahian, sagt, at USA som Israels primære allierede bærer en del af skylden for angrebet.

- Vi har intet at gøre med angrebet i Damaskus, vi var ikke involveret på nogen måde, siger John Kirby på et pressemøde tirsdag. To unavngivne amerikanske embedsmænd har fortalt til Reuters, at USA ikke på forhånd var blevet varslet om angrebet på det iranske konsulat.Ifølge den ene af de to embedsmænd informerede Israel dog USA kort tid før angrebet om, at Israel havde planer om at operere i Syrien.Vicepressesekretær for USA's forsvarsministerium Sabrina Singh bekræfter, at USA ikke spillede en rolle i angrebe

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



EkstraBladet / 🏆 11. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Trump: USA bliver i Nato, hvis de europæiske lande 'behandler USA retfærdigt' | NyhederUSA bliver 100 procent i Nato, hvis Donald Trump bliver præsident igen. De europæiske lande skal dog behandle USA fair.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Otte personer dræbt i angreb tæt på ambassade i DamaskusOtte personer dræbt i angreb tæt på ambassade i Damaskus

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Flere personer dræbt i angreb tæt på ambassade i DamaskusLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Irans moralpoliti optrapper overvågning af kvinder med kameraer og sms-truslerTitusindvis af kvinder har oplevet at få konfiskeret deres biler som straf for ikke at bære tørklæde, mener Amnesty International.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Ekspert om angreb på konsulat: 'Største provokation mod Iran siden 7. oktober'Syv personer meldes dræbt i konsulatangreb, herunder en højtstående officer i Irans Revolutionsgarde.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Brostyrt i USA undrer dansk ekspert: 'Jeg har aldrig set noget lignende'Henrik Stang fra DTU undrer sig over, at en så central del af broen ikke har været bedre sikret mod skibe.

Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »