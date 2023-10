Ups! NASA i uventede problemer

For ikke at forurene prøver fra rummet med skidt fra jorden, åbnes de i NASA’s såkaldte glovebox, der ses her. Foto: NASA / Photographer: Robert MarkowitzEfter en episk rummission kan NASA ikke åbne beholderen, der rummer en prøve fra asteroiden Bennu, som i september landede sikkert på Jorden efter syv år i rummet.

Efter landingen har NASA’s kloge hoveder forsøgt at få beholderen, der hedder TAGSAM, op, men det er ikke lykkedes endnu. Det er lykkedes NASA at få siderummet op til TAGSAM-beholderen, hvor denne prøve af asteoridestøv er fra. Foto: NASA/Erika Blumenfeld, Joseph Abersolder navnet på det fysiske hoved, der sad på den mekaniske arm, som rakte ud og indsamlede prøven. Derefter blev hele hovedet grundigt forseglet.

Den seje forsegling skyldes, at NASA er nødt til at undgå at forurene prøven med organismer fra Jorden. Derfor skal TAGSAM åbnes i en speciel beholder. Beholderen kaldes en ‘glovebox’, fordi man kun kan få hænderne ind i den gennem handskerne på siden. I beholderen er der flydende nitrogen, som skal sikre TAGSAM mod forurening.Tagsam var forseglet med 35 lukkemekanismer, og det er to af dem, der ikke vil åbne med det værktøj, der er godkendt til brug i boksen. headtopics.com

Men der er én god nyhed: I første omgang håbede NASA, at TAGSAM ville indsamle 60 gram materiale fra asteroiden, men det viser sig, at der alene i de to siderum er over 70 gram – og inde i hovedet, er der op mod 250 gram asteroidestøv.NASA vurderer, at det vil tage et par uger at få TAGSAM op. Mens de venter, opbevares TAGSAM sikkert i en rejsebeholder, som er mekanisk forseglet i en teflonpose fyldt med nitrogen.

