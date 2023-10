United-legender serverer kaffe til Superliga-kamp

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.FC Midtjylland er blevet kendt i Sydkorea, fordi mange - rigtig mange - synes godt om Cho Gue-sung.

Han er langt større på Instagram end samtlige Superliga-klubber tilsammen, og nu har populariteten trukket et sydkoreansk filmhold til Herning/Ikast for at lave optagelser til en dokumentarfilm om angriberen.De kommer dog ikke alene. headtopics.com

Den tidligere Alex Ferguson-darling Park Ji-sung, som i dag er teknisk direktør i Chos forhenværende klub Jeonbuk Hyundai Motors, har nemlig taget sin gamle holdkammerat i Manchester United Patrice Evra med under armen.

En duo, de nysgerrige - som har lyst - kan få serveret kaffe af fredag aften, når der er Superliga-bold på menuen. Og nå ja, så er de også værter på dokumentaren om 25-årige Cho, der har scoret seks gange for midtjyderne i 17 kampe.- I Sydkorea er det en del af kulturen, at man til deres idoler - det kan være sportsstjerner, musikere, eller skuespillere - sender en kaffevogn som en gestus, uddyber FCM's pressechef, Mads Hviid, til Ekstra Bladet. headtopics.com

- Det sydkoreanske produktionshold stiller derfor en vogn til rådighed i to timer, hvor Park Ji-sung og hans gode kammersjuk Patrice Evra - vil stå og uddele kaffe til fans.Tilsammen optrådte Park og Evra 583 gange for Manchester United og vandt flere store trofæer.

