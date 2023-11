Unik sandal fra Romerriget fundet på bunden af brønd

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Sandalen har et yderst avanceret mønster, der vidner om, at Spanien også havde dygtige skomagere på den tid. 2.000 år efter, at sandalen blev tabt, har et hold af arkæologer fundet den, da de i sommer udgravede en romersk bosættelse i datidens Lucus Asturum, som er nutidens Lugo de Llanera, en by i Nordspanien.Billedtekst: Sådan lykkedes det arkæologerne at få sikker adgang til bunden af brøden.

I brønden fandt man også keramikkrukker, frø, nødder, skaller, smykker, perler og et bronzekar. I bosættelsen fandt man rester af glasbeholdere, køkkengrej, støbejernsgryder, mønter og værktøj.Og de mange fine genstande tyder på, at det har tilhørt en velhavende familie – der højst sandsynligt har haft en ansat til at rengøre deres brønd, da han eller hun tabte sin sandal i den.

Interview: Direkte protester og organisering af en digital middelklasse er vejen til at begrænse big techs magt og indflydelse, mener Oxfordprofessor Vili Lehdonvirta.

